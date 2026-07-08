https://news.day.az/society/1846748.html МЧС устраняет последствия ливней в районах Азербайджана - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили сообщения о подтоплении дворов частных жилых домов и других территорий в ряде населенных пунктов Загатальского, Балакянского и Агстафинского районов из-за сильных дождей.
МЧС устраняет последствия ливней в районах Азербайджана - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили сообщения о подтоплении дворов частных жилых домов и других территорий в ряде населенных пунктов Загатальского, Балакянского и Агстафинского районов из-за сильных дождей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, для ликвидации последствий непогоды на места происшествий были оперативно направлены силы Северо-Западного регионального центра, Войск гражданской обороны и Государственной службы пожарной охраны.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работы по откачке и отводу воды с подтопленных территорий, а также принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
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