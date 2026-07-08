МЧС устраняет последствия ливней в районах Азербайджана

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступили сообщения о подтоплении дворов частных жилых домов и других территорий в ряде населенных пунктов Загатальского, Балакянского и Агстафинского районов из-за сильных дождей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, для ликвидации последствий непогоды на места происшествий были оперативно направлены силы Северо-Западного регионального центра, Войск гражданской обороны и Государственной службы пожарной охраны.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работы по откачке и отводу воды с подтопленных территорий, а также принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения.