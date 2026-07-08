На российском телеканале состоится премьера концерта Эмина Агаларова

В воскресенье, 12 июля в 23:40 (по бакинскому времени), в эфире НТВ состоится телевизионная премьера сольного концерта народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, который подготовил для зрителей целый вечер музыкальных сюрпризов и искренних эмоций.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

В этот вечер EMİN подарит слушателям красочное выступление на сцене Live Арены, которое станет долгожданной встречей и совместит в себе искреннюю музыку и камерные разговоры со зрителем. Чтобы погрузить аудиторию в душевную атмосферу, он исполнит самые любимые хиты и песни из нового репертуара: "Благодарю, Мама", "Начистоту", "Сколько", "МММ", "Я не могу сказать", "Привет, Земля" и многие другие.

Также зрителям выпадет уникальная возможность услышать особые музыкальные посвящения Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву, чье творчество повлияло на формирование уникального стиля EMIN'a. Специальными гостями вечера станут звезды российской эстрады Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ани Лорак и Merab Amzoevi.