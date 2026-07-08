В Балакяне селевой поток унес мужчину

В Балакяне селевой поток унес 43-летнего мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Катех Балакянского района Аслан Рзаев 1983 года рождения пытался собрать древесину, принесенную селевыми водами по реке Катех, однако по неосторожности упал в воду.

В настоящее время продолжаются его поиски.