НАТО объявило о новых оборонных закупках на $50 млрд

По итогам саммита лидеров НАТО, прошедшего в Анкаре, была принята "Анкарская декларация".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в декларации союзники вновь подтвердили свою приверженность коллективной обороне и трансатлантическому единству.

В документе говорится об усилении оборонных возможностей, а также об осуществлении новых оборонных закупок на сумму более 50 млрд долларов США.

Лидеры НАТО, подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжена, заявили, что в 2026 году на военную технику, помощь и обучение будет выделено 70 млрд евро, а в 2027 году поддержка будет сохранена как минимум на том же уровне.

В декларации также подчеркнуто, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и содержится призыв к Тегерану уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.