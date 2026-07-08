НАТО объявило о новых оборонных закупках на $50 млрд
По итогам саммита лидеров НАТО, прошедшего в Анкаре, была принята "Анкарская декларация".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в декларации союзники вновь подтвердили свою приверженность коллективной обороне и трансатлантическому единству.
В документе говорится об усилении оборонных возможностей, а также об осуществлении новых оборонных закупок на сумму более 50 млрд долларов США.
Лидеры НАТО, подчеркнув, что поддержка Украины будет продолжена, заявили, что в 2026 году на военную технику, помощь и обучение будет выделено 70 млрд евро, а в 2027 году поддержка будет сохранена как минимум на том же уровне.
В декларации также подчеркнуто, что Иран не должен обладать ядерным оружием, и содержится призыв к Тегерану уважать свободу судоходства в Ормузском проливе.
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