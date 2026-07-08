https://news.day.az/officialchronicle/1846713.html Внесены изменения в Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» Внесены изменения в "Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Внесены изменения в Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер»
Внесены изменения в "Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно документу, на территории Заповедника запрещаются повреждение или уничтожение памятников; их перенос в другое место без согласования с Управлением, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.
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