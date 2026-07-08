Внесены изменения в "Положение о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, на территории Заповедника запрещаются повреждение или уничтожение памятников; их перенос в другое место без согласования с Управлением, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.