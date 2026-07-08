США намерены нанести в ближайшие часы новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести новые удары по территории Ирана уже в ближайшие часы.

Как передает Day.Az, об этом американский лидер сообщил во время переговоров с президентом Украины Володимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляцию которых вел телеканал CNN.

"Мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью и, вероятно, нанесем еще один сегодня вечером. Они были задирами на Ближнем Востоке, но теперь это уже не так", - заявил Трамп.

Напоним, что 18 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий и начало нового этапа переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя несколько дней Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе, тогда как иранская сторона заявила об ударах со стороны американских военных.

8 июля Трамп сообщил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, а дальнейшие переговоры, по его мнению, утратили смысл.