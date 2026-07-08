Новые истребители JF-17 Block III

Автор: Мехти Ахмедзаде

Азербайджанская армия сегодня является одной из наиболее боеспособных и технологически оснащенных армий региона. Ее основу составляют реальный боевой опыт, современное вооружение, развитая система подготовки и последовательное укрепление военно-технических связей с ключевыми партнерами.

После Победы в 44-дневной войне Азербайджан продолжил масштабное обновление своих Вооруженных сил, последовательно усиливая те направления, которые определяют эффективность современной войны. К примеру, проходящие сейчас масштабные учения Сухопутных войск еще раз показывают, что Азербайджанская армия находится на высоком уровне боевой готовности и способна действовать быстро, слаженно и эффективно в условиях современной войны. Наличие подготовленного личного состава, мобильных подразделений, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и высокоточного оружия говорит о том, что армия страны обладает всеми ключевыми возможностями для выполнения сложных боевых задач.

На этом фоне внимание зарубежных СМИ привлекли и Военно-воздушные силы Азербайджана. Поводом стало появление в строю истребителей JF-17 Block III китайско-пакистанского производства, которые уже используются в учебных полетах наряду с другой авиационной техникой ВВС.

Американский журнал The National Interest пишет, что Азербайджан официально начал их эксплуатацию и отмечает, что речь идет о многоцелевом истребителе четвертого поколения, созданном совместно китайскими и пакистанскими авиационными предприятиями. По данным журнала, крупная сделка по закупке 40 самолетов укрепляет оборонное сотрудничество Азербайджана с Пакистаном и Китаем, а также делает Баку одним из важных операторов нового поколения относительно доступных многоцелевых боевых самолетов.

Малазийский портал Defence Security Asia оценивает этот шаг еще шире. По версии издания, поставка JF-17 Block III коренным образом усиливает возможности азербайджанской военной авиации и меняет баланс сил на Южном Кавказе. Портал подчеркивает, что Азербайджан переходит от советского наследия к более современной, цифровой модели воздушной войны, где большое значение имеют дальние ракеты, обмен данными, точное наведение, беспилотники и устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

JF-17 Block III действительно является важным приобретением для ВВС Азербайджана. Это легкий одномоторный многоцелевой истребитель, рассчитанный на воздушный бой, перехват целей, удары по наземным объектам, разведку и применение высокоточного вооружения. Самолет имеет современную кабину, цифровую систему управления, радар с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания и возможность применять ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности.

Главное значение JF-17 Block III заключается в том, что он дает пилоту больше информации и больше времени для принятия решения. Современный радар позволяет раньше обнаруживать цели и сопровождать несколько объектов. Нашлемная система помогает быстрее наводить вооружение в ближнем бою. Ракеты большой дальности расширяют возможности перехвата еще до прямого сближения с противником. Для современной авиации именно эти элементы часто важнее красивых цифр в рекламных буклетах.

Кстати, JF-17 часто сравнивают с F-16, и для этого есть основания. Оба самолета относятся к близкому классу легких многоцелевых истребителей. Оба могут выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе, наносить удары по земле и использовать широкий набор вооружения. F-16 остается одним из самых известных и проверенных боевых самолетов в мире. У него мощный двигатель, высокая скорость, большая история модернизаций и огромная школа применения.

Разработанный как более доступный многоцелевой истребитель нового поколения, JF-17 Block III занимает важное место между дорогими западными самолетами и устаревающими платформами советского периода. Его можно быстрее закупать, обслуживать и встраивать в национальную систему обороны, сохраняя при этом доступ к передовым технологиям воздушного боя. По ряду параметров, включая цифровую кабину, радар AESA, нашлемное целеуказание и дальнобойные ракеты, он соответствует требованиям современной авиации.

Для Азербайджана, который уже имеет сильный опыт применения беспилотников, разведывательных средств, точного оружия и новых систем управления, значение этой закупки выходит за рамки самого факта приобретения самолетов. JF-17 Block III встраивается в уже сформированную военную систему и усиливает ее полноценным истребительным компонентом.

Укрепляя оборонное сотрудничество с Пакистаном, Китаем и Турцией, Азербайджан переводит эти связи в формат долгосрочных программ, где важны подготовка кадров, обслуживание техники, совместимость систем и обмен опытом. Такая сеть партнерств помогает армии быстрее обновляться под собственные задачи и расширяет технологическую базу военного строительства.

Закрепляя уже достигнутое военное преимущество, договор по JF-17 Block III становится продолжением курса Азербайджана на качественное обновление армии. Новые истребители усиливают ВВС страны в тех направлениях, которые сегодня определяют ценность боевой авиации: обнаружение целей, управление воздушным боем, дальнобойное вооружение и взаимодействие с наземными силами. В региональном масштабе такой шаг меняет баланс сил и подтверждает статус азербайджанских ВВС как наиболее мощных на Южном Кавказе.