https://news.day.az/unusual/1846757.html Вращающийся остров вблизи Буэнос-Айреса - ФОТО - ВИДЕО Недалеко от столицы Аргентины находится необычный остров, который непрерывно вращается по кругу. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети. Речь идет об острове Эль-Охо ("Глаз") - почти идеально круглом участке суши диаметром около 120 метров, расположенном внутри такого же круглого водоема.
Вращающийся остров вблизи Буэнос-Айреса - ФОТО - ВИДЕО
Недалеко от столицы Аргентины находится необычный остров, который непрерывно вращается по кругу.
Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.
Речь идет об острове Эль-Охо ("Глаз") - почти идеально круглом участке суши диаметром около 120 метров, расположенном внутри такого же круглого водоема. Остров состоит из спрессованного торфа и постоянно движется благодаря подводным течениям.
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