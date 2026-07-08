https://news.day.az/unusual/1846757.html

Вращающийся остров вблизи Буэнос-Айреса - ФОТО - ВИДЕО

Недалеко от столицы Аргентины находится необычный остров, который непрерывно вращается по кругу. Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети. Речь идет об острове Эль-Охо ("Глаз") - почти идеально круглом участке суши диаметром около 120 метров, расположенном внутри такого же круглого водоема.