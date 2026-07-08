Вращающийся остров вблизи Буэнос-Айреса

Недалеко от столицы Аргентины находится необычный остров, который непрерывно вращается по кругу.

Как передает Day.Az, соответствующее видео распространилось в сети.

Речь идет об острове Эль-Охо ("Глаз") - почти идеально круглом участке суши диаметром около 120 метров, расположенном внутри такого же круглого водоема. Остров состоит из спрессованного торфа и постоянно движется благодаря подводным течениям.