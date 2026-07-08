Лига конференций: "Зиря" громит "Торпедо"

Защитник "Зиря" Руан Ренато записал на свой счет второй гол в матче первого квалификационного раунда Лиги конференций против грузинского "Торпедо" (Кутаиси).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 64-й минуте бразилец уверенно реализовал пенальти, сделав счет 3:0 в пользу азербайджанского клуба.

21:07

Нападающий "Зиря" Давит Волков увеличил преимущество своей команды в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций против грузинского "Торпедо" (Кутаиси).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, форвард отличился уже на 47-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу азербайджанского клуба.

Таким образом, после голов Руана Ренато и Давита Волкова команда Рашада Садыхова уверенно контролирует ход матча и приблизилась к победе в первой встрече двухматчевого противостояния.

20:46

Завершился первый тайм первого матча первого квалификационного раунда Лиги конференций между "Зиря" и грузинским "Торпедо" (Кутаиси).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на перерыв команда Рашада Садыхова ушла, ведя в счете - 1:0.

Единственный мяч в первой половине встречи был забит на 32-й минуте. Отличился защитник "Зиря" Руан Ренато, который точным ударом вывел хозяев поля вперед.

Ответный матч между командами состоится 16 июля в Кутаиси. Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

20:33

Защитник "Зиря" Руан Ренато отличился в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций против грузинского "Торпедо" (Кутаиси).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бразильский футболист поразил ворота соперника на 32-й минуте и вывел азербайджанский клуб вперед - 1:0.

20:23

В эти минуты проходит первый матч первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором азербайджанский "Зиря" принимает грузинское "Торпедо" (Кутаиси).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "СОКАР Полимер Арена" в Сумгайыте.

Команда Рашада Садыхова проводит свой первый официальный матч в еврокубковом сезоне-2026/27.

Главным арбитром встречи назначен рефери ФИФА из Финляндии Йони Хюютия.

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов выпустил с первых минут следующий состав: Айдын Байрамов, Руан Ренато, Анже Муцинзи, Амин Сейдиев, Гисмат Алыев (капитан), Брахим Конате, Виеринья, Гиорги Папунашвили, Эрен Айдын, Жуниор Мартинс и Давит Волков.

Стартовый состав "Торпедо": Ото Гошадзе, Сори Мане, Матей Шимич, Мохамед Шериф, Лука Куправа, Владимир Мамучашвили (капитан), Дато Букиа, Фелипе Пирес, Гиорги Арабидзе, Виржиль Пинсон и Комнен Андрич.

Ответная встреча между командами состоится 16 июля в Кутаиси. Победитель двухматчевого противостояния выйдет во второй квалификационный раунд Лиги конференций.