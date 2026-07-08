МВФ предупредил об угрозе мировой экономике

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предупредили о риске ускорения инфляции в мировой экономике на фоне возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Financial Times, аналитики Международного валютного фонда считают, что возобновление боевых действий может привести к сбоям в глобальных цепочках поставок и усилить инфляционное давление.

Международный валютный фонд повысил прогноз мировой инфляции на 2026 год до 4,7%, одновременно снизив прогноз роста мировой экономики до 3%. По оценке экспертов фонда, процесс замедления инфляции приостановился, а центральным банкам, возможно, вновь придется повысить процентные ставки.

"Самый непосредственный риск для мировой экономики связан с развитием событий на Ближнем Востоке. Повторная эскалация геополитической напряженности нанесет ущерб росту и усилит инфляционное давление", - говорится в докладе Международного валютного фонда.