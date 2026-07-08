Селевые потоки повредили участок железной дороги Гах – Балакян

Из-за неблагоприятных погодных условий и схода селевых потоков в Гахском, Загатальском и Балакянском районах серьезно повреждена железнодорожная инфраструктура на участке Гах - Балакян.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

В целях обеспечения безопасности движение поездов на данном участке ограничено. С 8 по 20 июля временно приостановлена продажа билетов до станций Гораган, Алиабад, Загатала, Гёям и Балакян.

В этот период поезда по маршруту Баку - Балакян будут следовать только до станции Гах, а обратные рейсы Балакян - Баку будут отправляться со станции Гах.

Для перевозки пассажиров от других станций до станции Гах и обратно будут организованы бесплатные автобусные рейсы.