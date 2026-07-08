Иран приостановил переговоры с США по соглашению - СМИ
Тегеран приостанавливает переговоры об окончательном урегулировании с Вашингтоном из-за угроз с американской стороны.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский источник.
"Из-за прямых угроз в адрес иранского народа со стороны президента США [Дональда Трампа] и неоднократных нарушений Вашингтоном своих обязательств Иран приостановил переговоры о заключении окончательного соглашения с США", - отметил собеседник агентства.
По его словам, любая военная агрессия Соединенных Штатов против Ирана будет встречена более масштабным и решительным ответом, чем раньше.
"Продолжая нарушать взятые на себя обязательства, США начали атаку на южные острова Ирана. В ответ на эту агрессию, представляющую собой вопиющее нарушение Исламабадского меморандума о взаимопонимании, Иран нанес масштабные ответные удары по позициям США в регионе. Иран выступил с жестким предупреждением о том, что любые дальнейшие военные действия Соединенных Штатов будут встречены более решительным, широкомасштабным и суровым ответом, чем прежде", - отметил он.
"Учитывая неоднократные нарушения Вашингтона, включая отмену исключений из соглашения о продаже иранской нефти, Исламская Республика Иран не оставит эти вопиющие нарушения Исламабадского соглашения без ответа, и будет дан соразмерный ответ", - добавил источник.
Он также отметил, что США нарушили договоренности по Ормузскому проливу, контроль будет осуществляться по протоколам Ирана.
"Далее нарушая свои обязательства, США попытались активировать неиранский транзитный маршрут в Ормузском проливе, что прямо противоречит пункту пять Исламабадского соглашения. Ссылаясь на положения меморандума, Иран выступил против этого шага и повторил, что Ормузский пролив должен регулироваться исключительно иранскими морскими механизмами.
Иран отказался предоставить разрешение на транзит по неиранским маршрутам, которые ранее были признаны небезопасными. Тегеран подчеркивает, что управление морским движением в этом стратегическом водном пути будет осуществляться строго в соответствии с иранскими протоколами", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести новые удары по территории Ирана уже в ближайшие часы.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре