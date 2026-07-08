Неймар взял паузу после ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" и сборной Бразилии Неймар после завершения выступления на чемпионате мира 2026 года получил несколько дней отдыха.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Globo, 34-летний футболист пока остается в США вместе с семьей. Его возвращение в расположение "Сантоса" еще не согласовано, а отпуск продлится как минимум десять дней, передает Day.Az.

По информации источника, в ближайшее время руководство клуба планирует провести переговоры с Неймаром и его представителями, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Однако дата встречи пока не определена. В "Сантосе" решили дать игроку время прийти в себя после болезненного вылета сборной Бразилии с чемпионата мира.

Напомним, бразильская команда завершила борьбу уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. Для Неймара этот мундиаль стал последним в карьере. На турнире он провел два матча и забил один мяч.

Ранее отец футболиста обратился к сыну в социальных сетях, призвав его не завершать профессиональную карьеру.