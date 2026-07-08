Гагик ответит за все: "дело Царукяна" в деталях

Автор: Акпер Гасанов

В Армении активно обсуждают решение суда общей юрисдикции Еревана об аресте лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна сроком на два месяца. И это не удивительно. Ведь данное событие во многом подводит черту под целой эпохой олигархического влияния в армянской политике, где крупный капитал напрямую трансформировался в политический ресурс.

Царукяну предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Речь идет о сумме порядка 21 миллиона долларов и событиях последних лет. Сам политик вину не признает, что вполне ожидаемо в подобного рода делах. Однако куда важнее не юридическая, а политическая составляющая происходящего.

Фактически уже сейчас становится понятно, что арест Царукяна не был неожиданностью для него самого. Его поведение сразу после завершения подсчета голосов на парламентских выборах лишь подтверждает это. Попытка покинуть страну выглядела как реакция человека, который осознал сразу два обстоятельства: во-первых, его партия не прошла в новый состав Национального собрания, а во-вторых - что над ним самим стремительно сгущаются тучи.

Стоит подчеркнуть, что провал "Процветающей Армении" на выборах оказался не просто электоральной неудачей. Это был крах мифа о массовой популярности партии, долгое время подпитываемый финансовыми возможностями и административным ресурсом. Ну а отсутствие парламентского статуса лишило Царукяна не только политической трибуны, но и значительной части иммунитета. Это даже "Тупой Гаго" оперативно осознал.

Попытка бегства, которая, завершилась задержанием, лишь усилила ощущение неизбежности происходящего. Кадры, на которых одного из самых известных и влиятельных людей соседней страны укладывают лицом на пол и надевают наручники, стали символом резкого изменения правил игры. Еще несколько лет назад подобный сценарий казался бы маловероятным.

Не менее показательной оказалась и реакция армянского общества. Ни масштабных протестов, ни серьезной волны возмущения не последовало. Это, пожалуй, один из ключевых индикаторов реального отношения к Царукяну и его политическому проекту. Если политик действительно обладает широкой народной поддержкой, его арест почти неизбежно вызывает мобилизацию сторонников. Здесь же этого не произошло.

Причин чему имеется несколько. Во-первых, усталость армянского общества от фигур, ассоциирующихся с крупным капиталом и непрозрачными схемами влияния. Во-вторых, общее изменение политической культуры в стране после событий последних лет. И, наконец, отсутствие у самого Царукяна устойчивой идеологической базы - его проект всегда был скорее инструментом влияния, чем носителем четкой политической идеи.

На международной арене ситуация выглядит еще более однозначной. В отличие от случаев, когда фигуры с безупречной репутацией становятся объектом политического преследования, здесь ожидать широкой поддержки извне не приходится. Царукян никогда не воспринимался как символ демократических преобразований или политической борьбы за ценности - скорее наоборот, он ассоциировался с системой, которую многие считают пережитком прошлого.

Таким образом, его арест вряд ли станет предметом серьезного международного давления. Максимум - формальные заявления о необходимости соблюдения правовых процедур. Что касается дальнейших перспектив Гагика Коляевича, то многое будет зависеть от хода следствия и судебного процесса. Однако уже сейчас можно говорить о том, что политическая карьера Царукяна в ее прежнем виде фактически завершена.

В более широком контексте происходящее можно рассматривать как часть трансформации армянской политической системы. Уход крупных олигархических игроков, которые долгое время определяли баланс сил, открывает пространство для новых акторов. Вопрос лишь в том, насколько быстро и качественно это пространство будет заполнено.

Проще говоря, дело Царукяна - это, по сути, история о том, как политический проект, построенный на ресурсах, но не на доверии, оказывается уязвимым в момент, когда ресурсы перестают работать. И в этом смысле его падение выглядит не случайностью, а закономерным итогом и даже несколько запоздалым.