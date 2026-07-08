Многотысячная процессия в Кербеле в память об Али Хаменеи - ВИДЕО
В священном для мусульман-шиитов городе Кербела (Ирак) проходит многотысячная траурная процессия в память о покойном Верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.
Как сообщает Day.Az, на улицах города собрались многочисленные паломники и верующие, чтобы почтить память религиозного лидера.
Кербела считается одним из главных священных городов шиитского ислама. Именно здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы был убит имам Хусейн - сын Али и внук пророка Мухаммеда. Его гибель стала одним из ключевых событий в истории шиитского ислама.
Как ожидается, аятолла Али Хаменеи будет похоронен 9 июля в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Церемония погребения пройдет в одном из главных религиозных центров страны.
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