Многотысячная процессия в Кербеле в память об Али Хаменеи

В священном для мусульман-шиитов городе Кербела (Ирак) проходит многотысячная траурная процессия в память о покойном Верховном лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.

Как сообщает Day.Az, на улицах города собрались многочисленные паломники и верующие, чтобы почтить память религиозного лидера.

Кербела считается одним из главных священных городов шиитского ислама. Именно здесь в 680 году в ходе Кербельской битвы был убит имам Хусейн - сын Али и внук пророка Мухаммеда. Его гибель стала одним из ключевых событий в истории шиитского ислама.

Как ожидается, аятолла Али Хаменеи будет похоронен 9 июля в городе Мешхед на северо-востоке Ирана. Церемония погребения пройдет в одном из главных религиозных центров страны.