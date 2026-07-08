Аномальная жара в Германии привела к резкому росту смертности

В Германии во время волны аномальной жары в конце июня был зафиксирован значительный рост смертности.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления Германии.

Согласно информации, в период с 22 по 28 июня в стране скончались 23 655 человек, что на 5 655 больше среднего показателя за аналогичный период последних трех лет.

Вместе с тем медицинский директор службы экстренной медицинской помощи Кельна отметил, что, хотя столь высокий уровень смертности, вероятнее всего, связан с экстремально высокой температурой воздуха, все случаи нельзя напрямую считать смертями, вызванными жарой.