Баку и Ашхабад обсудили создание Делового совета

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым совершила рабочий визит в Туркменистан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба министерства экономики.

В рамках визита президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов принял азербайджанскую делегацию. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Туркменистаном на основе принципов дружбы, братства и взаимного уважения, диверсификации делового партнерства, продвижения совместных инициатив, а также расширения регионального экономического и торгового сотрудничества.

Национальный лидер туркменского народа, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял министра экономики Микаила Джаббарова.

На встрече была подчеркнута динамичная динамика азербайджано-туркменских отношений как результат политической воли глав государств. Было отмечено, что государственный визит президента Туркменистана в Азербайджан с большой делегацией в прошлом месяце и документы, подписанные между двумя странами при участии глав государств, внесли значительный вклад в вывод сотрудничества на новый уровень.

Стороны обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества, масштабные проекты, реализуемые в целях диверсификации взаимодействия, а также новые возможности для партнерства.

В рамках визита министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым.

На встрече было отмечено, что богатый энергетический потенциал и природные ресурсы обеих стран создают прочную основу для развития экономического партнерства. Были обсуждены перспективы транспортировки энергоресурсов на международные рынки, совершенствования нормативно-правовой и договорной базы в данной сфере, а также реализации совместных энергетических проектов.

Было подчеркнуто, что выгодное географическое положение Азербайджана и Туркменистана создает значительные преимущества для развития международных транспортных коридоров. Отмечалась актуальность вопросов транспортной и энергетической безопасности в глобальной повестке, а также вклад обеих стран в обеспечение региональной и глобальной энергетической и транспортной безопасности.

На встрече также было обращено внимание на важность развития гуманитарных связей наряду с экономическим сотрудничеством. В этом контексте было отмечено, что Дни культуры Туркменистана, проведенные в прошлом году в Азербайджане, способствовали дальнейшему укреплению дружеских отношений между народами.

В рамках делового визита в Туркменистан министр экономики Микаил Джаббаров также встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном с туркменской стороны Нокергулы Атагулыевым. Стороны обменялись мнениями по вопросам повышения эффективности деятельности Совместной межправительственной комиссии, расширения торгово-инвестиционных связей, развития сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, инфраструктуры и туризма, а также продвижения проектов, представляющих взаимный интерес.

В рамках делового визита состоялось девятое заседание Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на заседании, подчеркнул, что стратегический курс, определенный главами государств, обусловливает развитие двусторонних отношений по всем направлениям. Было отмечено, что Совместная межправительственная комиссия является важной платформой для системного расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортной, логистической и других сферах. Было подчеркнуто, что Азербайджан готов развивать сотрудничество в направлении стимулирования взаимных инвестиций, активизации связей между деловыми кругами и реализации совместных проектов. Министр экономики также выразил благодарность Туркменистану за строительство комплекса мечети в городе Физули в качестве братского дара, подчеркнув, что этот проект является ярким примером дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Сопредседатель комиссии с туркменской стороны, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев, в свою очередь подчеркнул, что отношения между двумя странами основаны на взаимном доверии и стратегическом партнерстве. Было отмечено, что деятельность Совместной межправительственной комиссии имеет важное значение для расширения сотрудничества по новым направлениям, ускорения реализации существующих проектов и дальнейшего углубления экономических связей. Нокергулы Атагулыев также выразил благодарность за подаренный Азербайджаном Туркменистану нефтяной танкер "Достлуг", отметив, что эта инициатива способствует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами.

На заседании была подчеркнута инициатива по созданию двустороннего Делового совета в целях расширения экономического сотрудничества и диверсификации экспортных маршрутов между нашими странами.

По итогам заседания был подписан протокол, предусматривающий укрепление сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, охране окружающей среды, водной инфраструктуре и других приоритетных направлениях.

В рамках визита министр экономики Микаил Джаббаров также встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения экономического диалога и делового партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в энергетической сфере, реализации совместных проектов и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.