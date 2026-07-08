https://news.day.az/society/1846781.html В Ясамальском районе Баку загорелся жилой дом - ВИДЕО В Ясамальском районе Баку произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел на улице Мирзы Фатали Ахундова. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и полиции.
В Ясамальском районе Баку загорелся жилой дом - ВИДЕО
В Ясамальском районе Баку произошел пожар в двухэтажном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел на улице Мирзы Фатали Ахундова. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и полиции.
Пожар был оперативно потушен, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.
В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
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