В Ясамальском районе Баку загорелся жилой дом

В Ясамальском районе Баку произошел пожар в двухэтажном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, инцидент произошел на улице Мирзы Фатали Ахундова. На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и полиции.

Пожар был оперативно потушен, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

В результате происшествия пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.