Два азербайджанских борца стали бронзовыми призерами Евро

Сборная Азербайджана пополнила медальную копилку молодежного чемпионата Европы (U-20) по борьбе, который проходит в Скопье (Северная Македония).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бронзовыми призерами турнира по греко-римской борьбе стали Айхан Джавадов (60 кг) и Эльмин Алиев (82 кг), победившие в своих поединках за третье место.

Еще один представитель Азербайджана Роман Керимов (67 кг), преодолевший утешительный раунд, в решающей схватке уступил и остался без медали.

На данный момент в активе сборной Азербайджана пять медалей - одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Чемпионом Европы стал Эмин Джавадлы (55 кг), серебряные награды завоевали Джавидан Нахметов (77 кг) и Орхан Гаджиев (87 кг), а бронзовыми призерами стали Айхан Джавадов (60 кг) и Эльмин Алиев (82 кг).

Молодежное первенство Европы завершится 12 июля.