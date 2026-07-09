https://news.day.az/world/1846789.html США ударили по военной базе в Иране - ВИДЕО США нанесли удары по окрестностям военной базы Имама Али в иранском городе Чабахар. Как сообщает Day.Az, об этом передают иранские СМИ.
США ударили по военной базе в Иране - ВИДЕО
США нанесли удары по окрестностям военной базы Имама Али в иранском городе Чабахар.
Как сообщает Day.Az, об этом передают иранские СМИ.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале дополнительных ударов по территории Ирана, заявив, что их целью является снижение возможностей Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.
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