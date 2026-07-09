США ударили по военной базе в Иране

США нанесли удары по окрестностям военной базы Имама Али в иранском городе Чабахар.

Как сообщает Day.Az, об этом передают иранские СМИ.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале дополнительных ударов по территории Ирана, заявив, что их целью является снижение возможностей Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.