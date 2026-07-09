https://news.day.az/world/1846791.html КСИР опубликовал кадры уничтожения американского беспилотника - ВИДЕО Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлено уничтожение американского беспилотника MQ-9 Reaper. Как сообщает Day.Az, по данным КСИР, беспилотник был сбит ранним утром в среду в районе Хормуза, в провинции Бушер.
КСИР опубликовал кадры уничтожения американского беспилотника - ВИДЕО
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал кадры, на которых, как утверждается, запечатлено уничтожение американского беспилотника MQ-9 Reaper.
Как сообщает Day.Az, по данным КСИР, беспилотник был сбит ранним утром в среду в районе Хормуза, в провинции Бушер.
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