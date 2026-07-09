США начали новые удары по Ирану

Вооруженные силы США начали новую серию ударов по территории Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"По распоряжению Верховного главнокомандующего силы Центрального командования США приступили к проведению дополнительных ударов по Ирану с целью дальнейшего снижения его возможностей угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

В CENTCOM заявили, что Соединенные Штаты считают Иран ответственным за недавние, как утверждается, неспровоцированные нападения на коммерческие суда и гражданские экипажи, осуществлявшие свободное судоходство по одному из важнейших международных морских путей.