Иран пригрозил вновь перекрыть Ормузский пролив

Иран вновь перекроет Ормузский пролив в случае любого нового удара со стороны США и даст жесткий ответ на любые атаки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Press TV, об этом сообщил источник в сфере безопасности.

По его словам, события последних двух дней укрепили решимость Тегерана и привели к пересмотру военной стратегии страны.

Источник утверждает, что Иран "готов сражаться за Ормузский пролив", обновил список потенциальных целей и намерен отвечать на любое нападение "соразмерно или с большей силой".

Он также подчеркнул, что Тегеран не делает различий между США и их региональными союзниками, добавив, что на любую угрозу последует "решительный ответ".

Ранее мы сообщали, что Иран приостановил переговоры с США по соглашению.