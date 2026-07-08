Иран пригрозил вновь перекрыть Ормузский пролив
Иран вновь перекроет Ормузский пролив в случае любого нового удара со стороны США и даст жесткий ответ на любые атаки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Press TV, об этом сообщил источник в сфере безопасности.
По его словам, события последних двух дней укрепили решимость Тегерана и привели к пересмотру военной стратегии страны.
Источник утверждает, что Иран "готов сражаться за Ормузский пролив", обновил список потенциальных целей и намерен отвечать на любое нападение "соразмерно или с большей силой".
Он также подчеркнул, что Тегеран не делает различий между США и их региональными союзниками, добавив, что на любую угрозу последует "решительный ответ".
Ранее мы сообщали, что Иран приостановил переговоры с США по соглашению.
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