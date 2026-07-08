Стали известны личности погибших и пострадавших в результате ДТП, произошедшего в Самухском районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, при столкновении легковых автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes погибли С. Ахмедов 1975 года рождения, Ф. Ахмедова 1987 года рождения и А. Алиева 1962 года рождения.

В результате аварии еще два человека получили тяжелые травмы. На место происшествия были привлечены спасатели Специального спасательного отряда Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели извлекли из искореженного автомобиля тела трех погибших и передали их соответствующим службам.

Кроме того, был спасен еще один пострадавший, который оказался зажатым в автомобиле.

На месте происшествия также работали сотрудники Дорожной полиции.

По факту ДТП проводится расследование.

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В Самухском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории района.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека - две женщины и один мужчина, еще один человек получил ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и представители соответствующих служб.