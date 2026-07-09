В этих частях Баку и Абшерона временно не будет света

9 июля в ряде районов Баку и Абшеронского района будут проводиться ремонтно-монтажные работы с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в ОАО "Азеришыг".

В связи с проводимыми работами ожидаются временные перебои в подаче электроэнергии по следующим адресам:

Ясамальский район - с 10:00 до 13:00 на части улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде и Исмаила Талыблы.

Низаминский район - с 10:00 до 14:00 в отдельных районах поселка Кешля, а также на части улиц Матлаба Агаева и Мирзы Алекпера Сабира.

Абшеронский район (поселок Масазыр) - с 10:00 до 16:00 на 1-7-м переулках улицы Рафига Дюньямалыева.

Сабаильский район - с 10:00 до 13:00 в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар. Здесь существующий трансформатор мощностью 400 кВА будет заменен новым мощностью 630 кВА.

В "Азеришыг" отметили, что после завершения ремонтно-восстановительных и реконструкционных работ абоненты будут обеспечены более надежным и качественным электроснабжением.