Ученые назвали способ предотвратить 45% случаев деменции

Около 45% случаев деменции связано с изменяемыми факторами риска - образом жизни и здоровьем, которые поддаются коррекции. Тем не менее масштабные информационные кампании по профилактике почти не меняют реального поведения людей: необходимы персонализированные интерактивные программы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такой вывод содержит систематический обзор, опубликованный в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Авторы - Блоссом Стефан и Марио Сьерво из Университета Кертина - изучили 12 исследований из восьми стран (Австралия, Бельгия, Китай, Дания, США, Нидерланды, Пуэрто-Рико, Чили). В них оценивались различные подходы: телевизионные и радиокампании, онлайн-платформы, общественные образовательные программы, интерактивные арт-выставки.

Масштабные медийные кампании охватывали миллионы людей, однако давали лишь незначительный прирост знаний о факторах риска. Национальная кампания в Нидерландах (8 360 участников), в Дании (2 079 человек) и в Австралии (2 000 человек) в целом не изменили у населения убеждения, что деменцию можно предотвратить.

Совершенно иную картину дали интерактивные программы. Онлайн-курс из Тасмании охватил 3 038 взрослых; участники, получившие дополнительно персональный профиль риска, через три года улучшили контролируемые факторы риска на 26%. В США онлайн-платформа Alzheimer's Universe увеличила долю желающих участвовать в клинических испытаниях с 42% до 86%.

Особенно впечатляющим оказался эффект "лидеров мнений" в Китае: за шесть месяцев стандартных лекций ничего не менялось - но после того, как 19 доверенных членов общины начали сами следовать здоровым привычкам и делиться знаниями, участие в бесплатном скрининге на деменцию выросло с 24% до 46%.

По мнению авторов, стратегия "широкая кампания + местная поддержка" - оптимальный путь: медиапространство формирует осведомленность, а целевые программы дают конкретные инструменты для изменения привычек.