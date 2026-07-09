https://news.day.az/unusual/1846780.html Китаец установил один из самых необычных рекордов Гиннесса - ВИДЕО Китайский акробат Ли Цинбо установил необычный мировой рекорд, преодолев 40 ступеней вниз головой без помощи рук и ног. Как передает Day.Az, достижение было официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Китаец установил один из самых необычных рекордов Гиннесса - ВИДЕО
Китайский акробат Ли Цинбо установил необычный мировой рекорд, преодолев 40 ступеней вниз головой без помощи рук и ног.
Как передает Day.Az, достижение было официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Согласно правилам, во время выполнения упражнения рекордсмену запрещалось касаться ступеней руками или ногами, а также задерживаться на каждой ступени более чем на пять секунд.
Ли Цинбо успешно справился с испытанием, превзойдя предыдущий мировой рекорд, который составлял 36 ступеней. Примечательно, что прежнее достижение также принадлежало гражданину Китая и оставалось непревзойденным более десяти лет.
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