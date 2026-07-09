Эрдоган подарил лидерам ЕС пистолеты на саммите НАТО в Анкаре

Президент Турции вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что команда службы безопасности главы Евросовета изъяла подаренное оружие для проверки. По словам европейских чиновников, пистолеты не соответствуют строгим ограничениям Бельгии и вряд ли будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично, отметило издание.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен, также получившие подарки от Эрдогана, заявили, что оставят свои пистолеты перед отправкой домой, чтобы их сделали небоеспособными в целях безопасности, отметило Politico.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля.