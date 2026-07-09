В Румынии создали "автомобиль на воздухе"

Румынский стартап представил прототип автомобиля, который, как утверждают разработчики, приводится в движение сжатым воздухом вместо традиционного двигателя.

Как сообщает Day.Az, в основу проекта лег седан Audi A8.

По словам создателей, движение автомобиля обеспечивают пневматические импульсы, поступающие из баллонов со сжатым воздухом, а специальные "вакуумные колеса" создают дополнительное сцепление с дорожным покрытием за счет эффекта присасывания.

Разработчики заявляют, что в перспективе автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 0,3 секунды. Однако на данный момент прототип находится на ранней стадии испытаний и способен передвигаться лишь на небольшой скорости.