https://news.day.az/sport/1846793.html Боец UFC показал подарок после победы на турнире в Азербайджане - ФОТО Узбекистанский боец UFC Нурсултан Рузибоев показал подарок, который получил после победы на турнире UFC Fight Night 280, состоявшемся в Баку 27 июня. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию на фоне гибридного автомобиля Roewe M7 DMH.
Боец UFC показал подарок после победы на турнире в Азербайджане - ФОТО
Узбекистанский боец UFC Нурсултан Рузибоев показал подарок, который получил после победы на турнире UFC Fight Night 280, состоявшемся в Баку 27 июня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию на фоне гибридного автомобиля Roewe M7 DMH.
Автомобиль был вручен бойцу представителями грозненского бойцовского клуба "Ахмат" после успешного выступления на турнире в столице Азербайджана.
"Ассаляму алейкум!" - подписал свою публикацию Рузибоев.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 280 в Баку Рузибоев победил российского бойца Андрея Пуляева удушающим приемом в первом раунде.
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