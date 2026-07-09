Всемирный банк готовит два новых проекта в Азербайджане

Всемирный банк продолжает работу по развитию Среднего коридора, а также готовит к запуску в Азербайджане два новых проекта - в сфере сельского хозяйства и ирригации, а также по экологическому оздоровлению Баку.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявила региональный директор Всемирного банка по странам Южного Кавказа Роланд Прайс в кулуарах мероприятия "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики".

Прайс отметила, что направления сотрудничества определяются запросами правительства страны.

"В настоящее время мы активно готовим две операции. Первая касается сельского хозяйства и ирригации. Мы работаем с министерством сельского хозяйства над программой, которая поможет реализовать новую государственную программу развития отрасли. Ожидается, что проект будет вынесен на рассмотрение совета директоров Всемирного банка в середине 2027 года. Всемирный банк готовит проект Livable Baku, предусматривающий очистку озер и рекультивацию загрязненных территорий, связанных с прежней нефтедобывающей деятельностью. Подготовка проекта продолжается. Мы рассчитываем завершить ее и представить проект на рассмотрение совета директоров в первой половине 2027 года, ориентировочно в марте-апреле", - отметила Прайс.

Говоря о роли Всемирного банка в развитии Среднего коридора, она напомнила, что работа в Банка в этом направлении началась с проведения аналитических исследований.

"В октябре 2023 года мы подготовили первый отчет по развитию Среднего коридора, в котором рассмотрели Азербайджан, Грузию и Казахстан как три ключевых узла маршрута. Мы определили основные "узкие места", которые сдерживают развитие коридора, и с тех пор работаем с правительствами стран над их устранением. Всемирный банк ведет постоянный диалог с правительством Азербайджана по вопросу расширения Бакинского международного морского торгового порта. Бакинский порт не был определен как "узкое место", поскольку он эффективно справлялся с имеющимися мощностями. Однако правительство ожидает значительного роста грузопотока и заранее готовится к увеличению пропускной способности. Мы рады быть частью этой работы", - подчеркнула Р.Прайс.

По ее словам, Всемирный банк также реализует проекты в других странах Среднего коридора, в частности в Грузии, где осуществляются инвестиции в развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

"Следующим этапом развития Среднего коридора должна стать более тесная координация между странами-участницами.

Одной из главных проблем остаются пограничные переходы и стыки различных видов транспорта - например, между морскими перевозками и железной дорогой. Именно здесь возникают задержки. Мы рассчитываем содействовать созданию платформы, которая обеспечит бесшовное движение грузов по всему маршруту", - сказала она.

Отвечая на вопрос о возможности расширения финансирования проектов в сфере туризма, региональный директор Всемирного банка сообщила, что в настоящее время соответствующего запроса со стороны правительства Азербайджана не поступало.

"Мы всегда работаем исходя из запросов правительства. Сейчас такого запроса на финансирование инвестиций в туристическую сферу нет. Обычно сотрудничество начинается с проведения аналитической работы и обсуждения с правительством возможных направлений реформ. Когда мы вместе определяем, что поддержка Всемирного банка необходима, мы разрабатываем совместный проект, который затем, как правило, получает финансирование Всемирного банка. Всемирный банк также стремится к тому, чтобы его проекты привлекали не только собственное финансирование организации, но и инвестиции частного сектора.

Туризм является одним из наиболее подходящих секторов для этого. Если создать правильную туристическую экосистему, это позволит привлечь средства частных инвесторов - гостиничного бизнеса, туроператоров, перевозчиков и других участников рынка", - добавила Прайс.