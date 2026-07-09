Галибаф сказал, как будет открыт Ормузский пролив

Ормузский пролив будет открыт не под угрозами США, а только на условиях, которые определит Иран.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"США до сих пор не поняли, что насилие и нарушение обещаний не останутся безнаказанными. Я скажу это прямо: если вы нанесёте удар, вы получите ответный удар", - сказал Галибаф.