https://news.day.az/world/1846802.html Галибаф сказал, как будет открыт Ормузский пролив Ормузский пролив будет открыт не под угрозами США, а только на условиях, которые определит Иран. Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "США до сих пор не поняли, что насилие и нарушение обещаний не останутся безнаказанными.
Галибаф сказал, как будет открыт Ормузский пролив
Ормузский пролив будет открыт не под угрозами США, а только на условиях, которые определит Иран.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"США до сих пор не поняли, что насилие и нарушение обещаний не останутся безнаказанными. Я скажу это прямо: если вы нанесёте удар, вы получите ответный удар", - сказал Галибаф.
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