Джейхун Байрамов рассказал о результатах делимитации границы

Между Азербайджаном и Арменией уже делимитировано около 13 километров государственной границы, а на этих участках также проведены работы по демаркации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

По словам министра, уже наблюдаются первые положительные результаты проведенной работы.

"Между двумя странами продолжается работа по процессу делимитации. На уровне обеих стран созданы соответствующие комиссии. Принято также множество нормативных актов. Достигнуты определенные договоренности о том, что делимитация будет продолжаться с севера на юг. Азербайджанская сторона завершила все работы, которые лежали на ней в рамках финализации мирного соглашения", - отметил он.

Напомним, что 29 апреля 2026 года в Агверане, в Республике Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов следующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ:

• "Инструкция о порядке работы делимитационных экспертных групп во время делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения";

• "Инструкция о порядке создания делимитационной карты государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения";

• "Инструкция о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения".

Стороны договорились определить дату следующей встречи комиссий в Азербайджанской Республике в рабочем порядке.