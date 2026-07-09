В Иране назвали число погибших в результате ударов США

В результате атак, осуществленных США по Ирану за последние несколько дней, погибли 14 человек, 78 получили ранения.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство здравоохранения Ирана.

"Среди раненых 47 человек все еще не выписаны из больницы. Остальные после оказания необходимой медицинской помощи были выписаны", - сообщил представитель Минздрава.

Отметим, что США заявили, что минувшей ночью нанесли удары почти по 90 целям в Иране.

В ответ Иран нанес удары по американским базам, расположенным в Бахрейне и Кувейте.