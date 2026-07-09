Азербайджан обладает уникальным географическим положением

Азербайджан в ближайшие годы может стать жемчужиной Каспийского региона благодаря своему уникальному географическому положению на пересечении транспортных маршрутов Восток - Запад и Север - Юг.

Об этом заявил старший специалист Всемирного банка по развитию частного сектора Шон Манн на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, туристическая отрасль играет важную роль в создании рабочих мест и развитии малого бизнеса.

"Туризм отличается от многих других отраслей тем, что люди приезжают в страну уже с покупательной способностью, а расходы осуществляются непосредственно в месте потребления. Это делает туризм особым видом экспорта. Сектор предоставляет широкие возможности для занятости в регионах, а также для молодежи, женщин и малого бизнеса. Во многих странах именно туризм становится первым местом работы для молодых людей - в гостиницах, ресторанах или в сфере экскурсионных услуг. В Баку уже сформирована развитая туристическая цепочка создания стоимости, однако за пределами столицы сохраняются определенные пробелы. За пределами Баку существуют недостатки в инфраструктуре "последней мили", качестве и разнообразии услуг, а также в общей экосистеме предоставления туристических сервисов. Это ограничивает продолжительность пребывания туристов", - отметил он.

Манн подчеркнул, что основной задачей является не только привлечение туристов, но и создание условий для того, чтобы они оставались в стране дольше и увеличивали свои расходы.

"В настоящее время туристический поток в основном сосредоточен на Баку, ограниченном числе рынков и отдельных сегментах, тогда как влияние туризма на регионы страны остается сравнительно ограниченным. Возможности для дальнейшего развития связаны с диверсификацией туристических направлений и рынков. Это во многом будет зависеть от расширения воздушного сообщения. Доступность авиаперевозок имеет важное значение для выхода на более диверсифицированную базу туристических рынков, что способствует устойчивости сектора в долгосрочной перспективе. В докладе ВБ определены пять основных направлений развития туристического сектора. Они включают развитие туристических направлений, улучшение транспортной связанности, модернизацию туристической инфраструктуры, укрепление цепочки создания стоимости в туризме, а также повышение квалификации кадров и качества предоставляемых услуг", - сказал он.

Манн отметил, что продвижение туристических направлений должно сопровождаться развитием соответствующей инфраструктуры.

"Недостаточно только продвигать туристическое направление. Необходимо обеспечить развитие услуг и инфраструктуры, которые соответствуют ожиданиям туристов. Государство должно играть ведущую роль в создании базовой инфраструктуры и институтов, тогда как частный сектор - инвестировать в развитие туристической отрасли. Для этого необходимо обеспечить благоприятные условия для инвестиций и дальнейшего развития малого бизнеса", - пояснил он.

Говоря о перспективах страны, Манн отметил, что Азербайджан обладает выгодным географическим положением.

"В ближайшие годы Азербайджан может стать жемчужиной Каспийского региона. Страна занимает уникальное положение на пересечении маршрутов Восток - Запад и Север - Юг, что открывает значительные возможности для развития туризма", - сказал он.

По словам представителя ВБ, дальнейшее развитие туристической отрасли требует концентрации ресурсов и практической реализации намеченных проектов.

"Необходимо переходить от стратегий и маркетинговых планов к конкретным действиям, которые будут менять туристические направления. Кавказ, Западные Балканы и страны региона обладают значительным потенциалом стать одним из новых центров европейского и азиатского туризма благодаря своему географическому положению и близости к крупным рынкам", - заключил специалист.