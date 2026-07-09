iPhone резко подорожают

Компания Apple будет вынуждена поднять цены на смартфоны из-за резкого увеличения себестоимости устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в исследовании Counterpoint Research (CR).

Специалисты агентства сравнили себестоимость компонентов iPhone 17 Pro Max и будущей модели iPhone 18 Pro Max. Авторы отчета зафиксировали резкий рост стоимости оперативной памяти и накопителей за год. В материале говорится, что Apple может поднять цены на флагманские устройства на 200-300 долларов, чтобы компенсировать растущие издержки.

Для анализа авторы CR взяли модель iPhone с 12 гигабайт оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти. Изучив цепочки поставок, специалисты выяснили, что встроенная память NAND за год подорожала на 80-90 процентов. Также был зафиксирован рост себестоимости оперативной памяти LPDDR5X. С учетом новых данных доля микросхем памяти в составе компонентов флагманского смартфона выросла с 10-15 до более чем 20 процентов.

Кроме того, Apple придется заплатить больше за новый процессор A20 Pro. В CR подсчитали, что себестоимость деталей нового iPhone 18 Pro Max выросла на почти 300 долларов по сравнению с предшественником. Авторы заключили, что даже при повышении розничной цены смартфонов на 200 долларов валовая прибыль от продажи iPhone 18 Pro Max будет ниже, чем у iPhone 17 Pro Max.