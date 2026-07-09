Тегеран осудил атаки США

Министерство иностранных дел Ирана резко осудило новые удары США по территории страны, назвав действия американской стороны военными преступлениями.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает агрессивные атаки террористической армии США, которые, несомненно, представляют собой тяжкие военные преступления", - говорится в заявлении.

В МИД Ирана также подчеркнули решимость страны защищать свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что 8 и 9 июля ударам США подверглись пять провинций страны. По его словам, в результате атак погибли 14 человек, еще 78 получили ранения.