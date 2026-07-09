Изменение в Конституции Армении может ускорить мирный процесс

Мирный договор может быть подписан на следующий же день после того, как будут устранены территориальные претензии в Конституции Армении. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Как сказал в интервью Trend политолог Азер Гараев, заявление Джейхуна Байрамова расценивается как важный политический месседж касательно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az.

"Слова министра о том, что "после устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день", показывают, что Азербайджан не намерен затягивать процесс. Выражение "на следующий день" в данном случае употреблено в переносном смысле и означает, что соглашение готово к подписанию как с технической, так и с политической точки зрения".

А. Гараев отметил, что Азербайджан уже долгое время заявляет, что некоторые положения Декларации о независимости 1990 года, на которую содержится ссылка в преамбуле Конституции Армении, могут расцениваться как территориальные претензии к Азербайджану.

"Официальный Баку считает, что пока подобные юридические ссылки остаются в силе, в будущем может возникнуть ситуация, противоречащая духу мирного договора, и могут появиться новые политико-правовые споры. Именно поэтому Азербайджан полагает, что до подписания мирного договора данный вопрос касательно основного закона Армении должен быть полностью решен. Слова министра "Вся возложенная на азербайджанскую сторону работа в связи с завершением мирного соглашения уже выполнена и завершена" показывают, что официальный Баку считает выполненными обязательства, взятые на себя в процессе переговоров. В связи с этим Азербайджан демонстрирует, что теперь ожидает следующего шага от армянской стороны. Слова министра "У нас тоже есть свои ожидания" являются продолжением этой позиции. То есть ожидание Азербайджана заключается в том, чтобы Армения привела свою правовую базу в соответствие с принципами мирного договора. Джейхун Байрамов отметил, что со стороны Армении звучали заявления о том, что в новом конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости. Если это изменение будет реализовано, то, по мнению Азербайджана, в этом случае не останется никаких препятствий для достижения мира", - сказал он.

Политолог отметил, что это также свидетельствует о согласовании между сторонами большей части текста мирного договора, и разногласия сосредоточены в основном вокруг этого вопроса, носящего правовой и политический характер. "Из заявления министра можно сделать вывод, что Азербайджан не видит необходимости в длительных дополнительных переговорах после решения вопроса с Конституцией. По этой причине выражение "уже на следующий день" расценивается как указание на то, что подписание соглашения возможно в самые кратчайшие сроки. Однако для этого от Армении требуется проведение конституционных реформ, завершение внутренних юридических процедур, после чего стороны смогут перейти к этапу подписания", - сказал он.

А. Гараев подчеркнул, что заявление министра еще раз подтверждает позицию Азербайджана. "Официальный Баку считает, что для подписания мирного договора имеется основное политическое согласие, и на данный момент решающим вопросом является устранение в Конституции Армении положений, расцениваемых как территориальные претензии к Азербайджану. Согласно позиции Азербайджана, в случае принятия этого шага серьезных препятствий для подписания мирного договора не останется, и процесс может завершиться в очень короткие сроки", - отметил он.