В Армении задержали сторонницу Царукяна

В Армении задержали члена оппозиционной партии "Мать-Армения" Арегназ Манукян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в соцсети Facebook сообщил ее адвокат и однопартиец Манук Сукиасян.

"Несколько минут назад была подвергнута приводу член правления партии "Мать-Армения" Арегназ Манукян", - написал он.

На парламентских выборах 7 июня Манукян баллотировалась по избирательному списку партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, который на днях был задержан и арестован.

В июне сотрудники Следственного комитета республики провели обыск в доме Манукян. Это произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении арестованного лидера "Матери-Армении" Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене и шпионаже.