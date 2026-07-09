Сотни змей сбежали с фермы в Китае,

В китайском городе Хэнчжоу после сильного наводнения с фермы сбежали около 800-900 змей.

Среди них есть ядовитые кобры, однако местные власти уточняют, что значительная часть рептилий - неядовитые водяные змеи.

По предварительным данным, один житель деревни был укушен и  сейчас получает медицинскую помощь.