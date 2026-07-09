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Сотни змей сбежали с фермы в Китае, есть пострадавший - ВИДЕО

В китайском городе Хэнчжоу после сильного наводнения с фермы сбежали около 800-900 змей. Среди них есть ядовитые кобры, однако местные власти уточняют, что значительная часть рептилий - неядовитые водяные змеи. По предварительным данным, один житель деревни был укушен и сейчас получает медицинскую помощь.