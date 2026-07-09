За эти нарушения пассажирам грозит штраф в 30 манатов

Ответственность за нарушение правил дорожного движения несут не только водители. Согласно действующему законодательству, за некоторые действия административная ответственность предусмотрена и для пассажиров.

Как сообщает Day.Az, в соответствии со статьей 338.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках ("Нарушение пассажирами правил дорожного движения"), пассажиры могут быть оштрафованы на 30 манатов за следующие нарушения:

Нарушение правил посадки и высадки - посадка в транспортное средство или высадка из него с нарушением требований безопасности.

Неиспользование ремня безопасности - отказ от использования ремня безопасности во время движения автомобиля.

Отсутствие защитного шлема - поездка на мотоцикле, мопеде или другом аналогичном транспортном средстве без защитного мотошлема.

Отвлечение внимания водителя - совершение действий, отвлекающих водителя от управления транспортным средством.

Эти требования направлены на снижение риска получения травм пассажирами в случае дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности и минимизацию вероятности аварий.

Насими Алескерли