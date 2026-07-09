https://news.day.az/society/1846845.html В Хырдалане нашли тело 20-летнего парня В Абшероне найдено тело 20-летнего парня. Как сообщает Day.Az, происшествие зарегистрировано в городе Хырдалан. Тело местного жителя Мухаммеда Аскерова было обнаружено на балконе дома, где он проживал. По факту проводится расследование.
В Хырдалане нашли тело 20-летнего парня
В Абшероне найдено тело 20-летнего парня.
Как сообщает Day.Az, происшествие зарегистрировано в городе Хырдалан.
Тело местного жителя Мухаммеда Аскерова было обнаружено на балконе дома, где он проживал.
По факту проводится расследование.
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