В Хырдалане нашли тело 20-летнего парня

В Абшероне найдено тело 20-летнего парня.

Как сообщает Day.Az, происшествие зарегистрировано в городе Хырдалан.

Тело местного жителя Мухаммеда Аскерова было обнаружено на балконе дома, где он проживал.

По факту проводится расследование.