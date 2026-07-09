https://news.day.az/society/1846845.html

В Хырдалане нашли тело 20-летнего парня

В Абшероне найдено тело 20-летнего парня. Как сообщает Day.Az, происшествие зарегистрировано в городе Хырдалан. Тело местного жителя Мухаммеда Аскерова было обнаружено на балконе дома, где он проживал. По факту проводится расследование.