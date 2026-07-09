Кац опроверг заявление Трампа о выводе войск из Ливана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не нуждается в чьем-либо разрешении для сохранения военного присутствия в Ливане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ynet, таким образом Кац прокомментировал заявление Президента США Дональда Трампа о том, что Израиль, как ожидается, выведет свои войска с территории Ливана в рамках достигнутых договоренностей.

"Мы не просили ни у кого разрешения войти в Ливан, и нам не нужно ничье разрешение, чтобы оставаться в Ливане", - подчеркнул министр.

По его словам, главной задачей Израиля остается защита жителей Галилеи и всех граждан страны от угрозы со стороны "Хезболлы".

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я четко заявили, что до тех пор, пока "Хезболла" не будет разоружена на всей территории Ливана и угроза для жителей севера Израиля не будет полностью устранена, мы продолжим сохранять присутствие в зоне безопасности в Ливане и при необходимости действовать оттуда", - сказал Кац.

Ранее Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Израиль выведет свои войска из Ливана.