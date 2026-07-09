Карабах станет одним из перспективных туристических направлений

Карабах обладает значительным потенциалом для развития туристической отрасли Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, развитие регионов остается одним из ключевых направлений государственной политики в сфере туризма и отражено в новой Государственной программе, работа над которой находится на завершающем этапе.

"Туризм является межотраслевой сферой и требует комплексного подхода. Когда мы говорим о туризме, мы говорим о дорогах, электроснабжении и всей необходимой инфраструктуре, которая должна быть создана до того, как турист получит качественный сервис и впечатления от поездки. Новая Государственная программа направлена на объединение усилий различных государственных структур для развития туристической отрасли, прежде всего в регионах. В туристической отрасли Азербайджана заняты около 178 тысяч человек, из которых 73% работают в регионах страны. Три четверти занятых в туризме работают именно в регионах", - подчеркнул Зенгстшмид.

По его словам, туристические направления в регионах находятся на разных этапах развития.

"Зимние туристические курорты являются более зрелыми направлениями, в Габале реализуется крупный проект по развитию туристической дестинации с участием малого бизнеса, а Нафталану необходимо обновление стратегического подхода и диверсификация целевых рынков. Я также хотел бы отметить Карабах как территорию с большим потенциалом для развития туризма в будущем", - заявил Зенгстшмид.

Он подчеркнул, что среди приоритетных задач остаются развитие транспортной доступности, включая инфраструктуру "последней мили", а также совершенствование механизмов государственной поддержки.

"Эти вопросы включены в новую Государственную программу, реализация которой, как ожидается, будет осуществляться в течение ближайших четырех лет при участии государственных органов и частного сектора", - добавил он.

Говоря о структуре въездного туризма, Зенгстшмид отметил, что для Азербайджана, учитывая его географическое положение и соседство с крупными рынками, концентрация туристических потоков является закономерной.

Он подчеркнул, что сохраняется потенциал дальнейшего роста туристических потоков из соседних стран.