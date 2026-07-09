Приглашение на саммит G20 как признание растущего влияния Азербайджана в мире

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Приглашение Азербайджана на саммит G20 в Майами 14-15 декабря стало еще одним подтверждением правильности курса, которого придерживается наша страна. Это - прямое следствие внешнеполитической стратегии, которую Президент Ильхам Алиев выстраивал мастерски эти годы. Под руководством главы государства Азербайджан уверенно закрепился как ключевой участник региональных и глобальных процессов. ​

Саммиты G20 объединяют крупнейшие экономики мира, на которые приходится около 85% мирового ВВП, свыше 75% международной торговли и почти две трети населения планеты. Однако вполне закономерно, что этот формат постепенно расширяется, отражая изменения, происходящие в мировой политике. И хотя Азербайджан не является членом "двадцатки", сегодня сложно представить обсуждение вопросов, связанных с Евразией, без участия одного из влиятельных игроков региона.

Помимо Азербайджана в список приглашенных также вошли Казахстан, Узбекистан, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Катар, Сингапур, Испания и ОАЭ. То есть государства, способные соединять регионы транспортными коридорами, обеспечивать энергетическую безопасность и выступать надежными партнерами в условиях нестабильности в мире. Именно такую стратегию на протяжении многих лет последовательно реализует Президент Ильхам Алиев.

За последние годы наша страна существенно укрепила свою роль в обсуждении ключевых вопросов глобальной повестки. И примеров тому немало. Успешное председательство в Движении неприсоединения продемонстрировало способность Азербайджана объединять государства с разными политическими взглядами вокруг общей повестки. Проведение COP29 закрепило за Азербайджаном статус одного из важных участников глобальной климатической дипломатии. Еще одним примером стала деятельность Бакинской инициативной группы, созданной для поддержки народов, продолжающих борьбу за независимость и суверенитет в условиях колониализма и неоколониализма. И это лишь часть той масштабной работы, благодаря которой Азербайджан сегодня играет все более заметную роль в международной политике.

Особое место во внешней политике Азербайджана занимает Центральная Азия. За последние годы сотрудничество с государствами региона заметно укрепилось, а Баку окончательно закрепился в роли ключевого связующего звена между Востоком и Западом. Это приобретает особую актуальность на фоне растущего интереса США к Центральной Азии, особенно после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Именно здесь стратегическое значение приобретает Азербайджан. Через его территорию проходит Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор, который становится одной из главных альтернатив традиционным путям между Азией и Европой. Объем перевозок по нему ежегодно растет. Если в 2021 году по маршруту было перевезено около 840 тыс. тонн грузов, то в 2025 году этот показатель превысил 4,7 млн тонн. К 2030 году страны-участницы рассчитывают увеличить объем перевозок до 10 млн тонн в год. При этом страны региона вкладывают значительные средства в развитие портов, железных дорог и логистических центров, постепенно превращая этот маршрут в один из ключевых транспортных коридоров Евразии.

Кроме того, новый импульс этому направлению должен придать так называемый "Маршрут Трампа" - TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Речь идет о коридоре, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через 32-километровый участок армянской территории; маршрут останется в юрисдикции Армении, но США получат эксклюзивные права на его развитие сроком на 99 лет. Запуск проекта может состояться уже к 2028 году. Это не только увеличит объем перевозок по Среднему коридору, но и еще больше укрепит позиции Азербайджана в новой транспортной архитектуре Евразии.

Интерес крупнейших мировых экономик к Азербайджану не ограничивается его транзитным потенциалом. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный поставщик природного газа на европейский рынок. Сегодня наша страна является мировым лидером по географии трубопроводного экспорта природного газа: азербайджанский газ поставляется уже в 16 стран, и этот список продолжает расширяться.

Именно поэтому приглашение на саммит G20 имеет для Азербайджана не только символическое, но и практическое значение. Оно дает возможность напрямую участвовать в обсуждении ключевых вопросов мировой экономики, энергетики и международной логистики, а также представить собственное видение развития транспортных коридоров, энергетической безопасности и регионального сотрудничества. В условиях, когда роль Азербайджана в обеспечении связанности между Европой и Азией продолжает расти, участие в подобных дискуссиях становится важным инструментом продвижения национальных интересов.

Сегодня Азербайджан - это государство, без которого все сложнее представить обсуждение ключевых вопросов энергетики, транспорта и региональной безопасности. Такой статус стал результатом дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, превратившего страну в один из опорных центров современной Евразии. Приглашение на саммит G20 лишь в очередной раз подтвердило, что без участия Азербайджана обсуждение многих вопросов региональной и мировой повестки представить сложно.