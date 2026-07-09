Наводнение в Дагестане: введен режим ЧС - ВИДЕО
В Гергебильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
Как передает Day.Az, об этом говорится в Telegram-канале районной администрации.
Отмечается, что в связи с ухудшением паводковой ситуации комиссия по чрезвычайным ситуациям единогласно приняла решение объявить режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава района Магомедали Тагиров.
Причиной такого решения стало осложнение ситуации в нескольких селах района и продолжающийся рост уровня воды.
Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность и следить за официальной информацией.
В результате сильных дождей, прошедших 7-8 июля, в ряде населенных пунктов Дагестана произошли паводки, были размыты дороги и возникли перебои с подачей электроэнергии.
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