Наводнение в Дагестане: введен режим ЧС

В Гергебильском районе Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.

Как передает Day.Az, об этом говорится в Telegram-канале районной администрации.

Отмечается, что в связи с ухудшением паводковой ситуации комиссия по чрезвычайным ситуациям единогласно приняла решение объявить режим ЧС. Соответствующее распоряжение подписал глава района Магомедали Тагиров.

Причиной такого решения стало осложнение ситуации в нескольких селах района и продолжающийся рост уровня воды.

Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность и следить за официальной информацией.

В результате сильных дождей, прошедших 7-8 июля, в ряде населенных пунктов Дагестана произошли паводки, были размыты дороги и возникли перебои с подачей электроэнергии.