Заявление Трампа по Ирану повлияло на фондовые рынки

В течение последних суток на мировых фондовых рынках наблюдалась смешанная динамика.

Как передает Day.Az, торги на фондовых рынках США в основном завершились снижением.

Индекс Dow Jones снизился на 576,76 пункта, или 1,09%, до 52 348,39 пункта. Индекс S&P 500 потерял 0,28% и составил 7 482,71 пункта. В то же время индекс Nasdaq Composite вырос на 0,20%, или на 51,96 пункта, достигнув 25 870,65 пункта благодаря росту акций технологических компаний.

На европейских рынках падение оказалось более существенным. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 1,82%, FTSE 100 - на 1,66%, DAX - на 2,23%, CAC 40 - на 2,18%, а IBEX 35 потерял 2,73%.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона зафиксирована смешанная динамика. Индекс Nikkei 225 вырос на 1,52%, TOPIX - на 0,18%, CSI 300 - на 0,06%. В то же время Hang Seng снизился на 0,78%, S&P/ASX 200 - на 0,43%, а индекс MSCI AC Asia Pacific потерял 0,84%.

Отмечается, что усиление распродаж на мировых фондовых рынках было связано с опасениями нового роста напряжённости на Ближнем Востоке после заявления президента США Дональда Трампа о том, что меморандум, достигнутый между США и Ираном, больше не действует.

После этого заявления цены на нефть выросли более чем на 5%, что усилило риски ускорения инфляции. Инвесторы начали уходить из более рискованных активов и отдавать предпочтение более безопасным вложениям.