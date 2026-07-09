Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,41 доллара США, или 8,5%, и составила 82,07 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,47 доллара, или 8,9%, и составила 79,41 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,5 доллара, или 15%, и достигла 49,43 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,49 доллара, или 9%, и достигла 78,36 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.