В Баку назвали единственное препятствие для мирного договора с Арменией

После устранения территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, мирный договор может быть подписан уже на следующий день.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Министр подчеркнул, что Азербайджан в полном объеме выполнил все обязательства, лежащие на его стороне.

"У нас также есть свои ожидания. Армянская сторона заявила, что в новом Конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости. В этом случае не останется никаких препятствий для достижения мира. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - отметил министр.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).