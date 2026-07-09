AZAL внедрил новые возможности для пассажиров из Узбекистана

Azerbaijan Airlines, входящий в AZCON Holding, совместно с Uzum Bank внедрил новые возможности онлайн-оплаты авиабилетов для пассажиров из Узбекистана.

Как передает Day.Az, теперь на официальном сайте авиакомпании приобрести билеты можно с использованием национальных платежных карт HUMO и Uzcard через защищенную платежную инфраструктуру Uzum Bank.

Новое решение направлено на повышение удобства и доступности цифровых сервисов для пассажиров, путешествующих между Азербайджаном и Узбекистаном, а также по другим направлениям маршрутной сети авиакомпании.

Узбекистан остается одним из ключевых и наиболее динамично развивающихся рынков для Azerbaijan Airlines в Центральной Азии. В настоящее время авиакомпания выполняет 7 рейсов в неделю по маршруту Баку - Ташкент и, начиная с апреля прошлого года, 2 рейса в неделю по маршруту Баку - Самарканд, что способствует устойчивому росту пассажиропотока между двумя странами. За последние шесть месяцев количество пассажиров на маршрутах Баку - Ташкент и Баку - Самарканд увеличилось на 58 % и 174 % соответственно, что отражает растущий интерес к деловым, туристическим и культурным поездкам между Азербайджаном и Узбекистаном.

- Мы стремимся сделать путешествие максимально удобным на каждом этапе, начиная с выбора маршрута и заканчивая покупкой билета. Расширение платежных возможностей для пассажиров из Узбекистана является важным этапом в развитии цифровых сервисов и повышении качества клиентского опыта. Интеграция современных финансовых технологий позволяет обеспечить высокий уровень защиты транзакций и сделать процесс бронирования максимально комфортным для пользователей - отметил Джамиль Манизаде, ССО Azerbaijan Airlines.

- Мы за устойчивый рост взаимного интереса между жителями двух стран: интенсивность авиасообщения между Ташкентом и Баку уже превышает 12-15 регулярных рейсов в неделю, а общий международный пассажиропоток в обеих республиках демонстрирует ежегодный рост. Наша задача как финтех-платформы - обеспечить эту растущую мобильность бесшовными цифровыми и финансовыми инструментами, - отмечает Роман Лаврентьев, CEO Uzum FinTech.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает последовательно развивать цифровые сервисы, предлагая пассажирам современные, безопасные и удобные решения для планирования путешествий и приобретения авиабилетов.